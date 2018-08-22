Бывшего курского вице-губернатора требуют отправить в тюрьму на семь лет

Курск, , 16:46 — REGNUM Государственное обвинение требует для бывшего вице-губернатора Курской области Виктора Зубкова, который обвиняется во взяточничестве, наказания в виде лишения свободы на девять лет. Как сообщили «Курские известия», 21 августа в Ленинском районном суде города Курска состоялись прения сторон по громкому делу о коррупции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Василия Зубкова обвиняют в получении взятки в виде гаража стоимостью более миллиона рублей. По версии следствия, за это он помог ускорить оформление документов, с которыми был введет в эксплуатацию жилой дом на улице Марата.

Дело было возбуждено летом 2017 года, расследование завершилось в мае 2018-го. Кроме Зубкова в деле есть еще три фигуранта: Наталья Кретова, Александр Филимонов и Андрей Занин. Они обвиняются в даче взятки, пособничестве в даче взятки и посредничестве во взяточничестве.

Обвинение попросило суд признать Зубкова виновным и приговорить к заключению в колонии строго режима на девять лет и штрафу в 11 миллионов рублей. Остальным фигурантам с учетом смягчающих обстоятельств прокурор просит наказание от 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима до условного срока. Прения сторон продолжатся в суде 24 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: Обвиняемый в коррупции курский вице-губернатор вместо суда попал в больницу