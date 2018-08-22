На Среднем Урале все избирательные участки готовы к открытию

Екатеринбург, , 16:45 — REGNUM В Свердловской области все избирательные участки готовы к открытию. Областному правительству и муниципальным властям во взаимодействии с органами правопорядка поручено обеспечить безопасность на избирательных участках в Единый день голосования 9 сентября. Речь об этом шла 22 августа на совместном заседании Антитеррористической комиссии и оперативного штаба области, которое по поручению главы региона Евгения Куйвашева провел первый вице-губернатор Алексей Орлов.

«Выборы пройдут меньше, чем через месяц. В связи с этим нужно принять меры, в том числе по реагированию на заведомо ложные сообщения о готовящихся взрывах, поджогах или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения имущественного ущерба или других общественно опасных последствий», — сказал Алексей Орлов. По его мнению, существующая система реагирования на массовые ложные сообщения о подготовке терактов в целом отвечает предъявляемым требованиям, что подтверждают итоги прошлогодней выборной кампании.

Особое внимание, убежден первый вице-губернатор, должно уделяться вопросам готовности помещений для голосования. Напомним, в Свердловской области 9 сентября откроются 655 избирательных участков.

В столице Среднего Урала в этот день будут работать 573 избирательных участка, среди которых 20 временных — преимущественно это медицинские и спецучреждения.

«Учитывая, что с сентября 2017 года мы проводим уже третьи по счету выборы, все организационные вопросы уже сняты, нерешенных задач на данный момент нет. Вместе с тем сейчас идет текущая проверка помещений и зданий для голосований со стороны в том числе правоохранительных органов и МЧС. Эта работа будет продолжаться вплоть до дня голосования», — сообщил глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

Кроме того, по его словам, 485 помещений уже оборудованы средствами видеонаблюдения, а 252 — металлодетекторами. Все это, как отметил сити-менеджер, будет способствовать открытости голосования и обеспечению безопасности на городских избирательных участках.

За общественным порядком на избирательных участках области будут следить свыше двух тысяч сотрудников полиции. Наряды комплексных сил правоохранителей, в том числе дорожно-патрульной службы, будут приближены к местам массового пребывания людей. «Рядом со зданиями, где расположены участки для голосований, будут выставлены знаки, запрещающие парковку и стоянку автотранспорта», — сообщил исполняющий обязанности начальник полиции по охране общественного порядка ГУ МВД России по Свердловской области Олег Тощев.