Махатму Ганди представят к высшей гражданской награде США

Нью-Йорк, США, , 16:41 — REGNUM По сообщению индийского новостного издания «Хиндустан Таймс», во время парада, посвященного дню Индии, в Нью-Йорке конгрессмен Кэролин Мэлоуни объявила о том, что Махатма Ганди будет представлен к высшей гражданской награде США — Золотой медали Конгресса США.

Она особо подчеркнула, что движение ненасильственного сопротивления во главе с Махатмой Ганди вдохновило не только всю Индию, но и весь мир.

Представители организаций индийских иммигрантов, а также различных неправительственных индийских фондов уже заявили о том, что они тоже будут усердно работать над тем, чтобы Махатма Ганди получил данную награду. Они рассчитывают на то, что награждение медалью будет приурочено к 150-ому дню рождения Махатмы Ганди, и это станет символом того, насколько актуальны его принципы и идеи по сей день.