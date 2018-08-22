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Махатму Ганди представят к высшей гражданской награде США

Политика

Конгрессмен Кэролин Мэлоуни заявила о том, что Конгресс США рассмотрит вопрос о награждении Махатмы Ганди Золотой медалью Конгресса США за его заслуги

Махатму Ганди представят к высшей гражданской награде США
Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM
Махатма Ганди и его сопротивление

Нью-Йорк, США, 22 августа 2018, 16:41 — REGNUM  По сообщению индийского новостного издания «Хиндустан Таймс», во время парада, посвященного дню Индии, в Нью-Йорке конгрессмен Кэролин Мэлоуни объявила о том, что Махатма Ганди будет представлен к высшей гражданской награде США — Золотой медали Конгресса США.

Она особо подчеркнула, что движение ненасильственного сопротивления во главе с Махатмой Ганди вдохновило не только всю Индию, но и весь мир.

Представители организаций индийских иммигрантов, а также различных неправительственных индийских фондов уже заявили о том, что они тоже будут усердно работать над тем, чтобы Махатма Ганди получил данную награду. Они рассчитывают на то, что награждение медалью будет приурочено к 150-ому дню рождения Махатмы Ганди, и это станет символом того, насколько актуальны его принципы и идеи по сей день.

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