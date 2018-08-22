Среда, 22 Августа 2018 года
18:03:56 МСК

Посольство России проверяет гражданство готовившего теракт в Берлине

Политика

Прокуратура Германии сообщила о задержании гражданина России по подозрению в подготовке террористического акта

Посольство России проверяет гражданство готовившего теракт в Берлине
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Террорист

Берлин, 22 августа 2018, 16:30 — REGNUM  Российские дипломаты находятся в контакте с уполномоченными органами ФРГ после задержания в Берлине подозреваемого в подготовке теракта, сообщили 22 августа в посольстве России в Германии.

Как отмечено, в настоящее время проверяется информации о наличии у подозреваемого российского гражданства.

Напомним, ранее сегодня прокуратура ФРГ сообщила о задержании в столице страны 31-летнего гражданина России. По данным германских властей, мужчина вместе с сообщником из Франции, который был арестован ещё весной 2017 года, готовил «тяжкий антигосударственный акт насилия». У подозреваемого было изъято несколько единиц огнестрельного оружия и три килограмма взрывчатки.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокуратура ФРГ: арестованный гражданин РФ готовил взрывчатое устройство

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Антитеррор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить