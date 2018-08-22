Посольство России проверяет гражданство готовившего теракт в Берлине

Берлин, , 16:30 — REGNUM Российские дипломаты находятся в контакте с уполномоченными органами ФРГ после задержания в Берлине подозреваемого в подготовке теракта, сообщили 22 августа в посольстве России в Германии.

Как отмечено, в настоящее время проверяется информации о наличии у подозреваемого российского гражданства.

Напомним, ранее сегодня прокуратура ФРГ сообщила о задержании в столице страны 31-летнего гражданина России. По данным германских властей, мужчина вместе с сообщником из Франции, который был арестован ещё весной 2017 года, готовил «тяжкий антигосударственный акт насилия». У подозреваемого было изъято несколько единиц огнестрельного оружия и три килограмма взрывчатки.

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