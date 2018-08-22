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США ведет себя как агрессор – «либералы», где ваш гнев?

Политика

Почему, несмотря на санкции, все больше стран тянутся к России?

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США ведет себя как агрессор – «либералы», где ваш гнев?
Иван Шилов © ИА REGNUM
Газопровод

Руслан Хубиев, 22 августа 2018, 18:32 — REGNUM  

Люди на Западе склонны упрощать любую ситуацию. Что бы ни происходило в мире, политики и западные СМИ преподносят это собственным народам в максимально «примитивной» форме. Например, «Путин — тиран», «тирания — это плохо», «русские страдают от тирании, поэтому, давя на Россию, мы давим на власть, а народу несем демократию и свободу». Или: «США — демократия», «демократия — это хорошо», «в Сирии нет демократии, значит, ее народу плохо». Почему? Смотрите пункт один, потому что только «демократия — это хорошо». И так далее…

Причиной такой ущербной информационной политики, а также того, что она работает, является коренная реформа системы образования в ряде западных стран и прежде всего — в Америке. С развалом СССР необходимость в высококвалифицированных кадрах и, как следствие, в интеллектуально развитом народе отпала, на повестке для появился другой вопрос. Как управлять 300-миллионным высокообразованным населением, при том что оно постоянно пополняется не менее образованными гражданами из-за рубежа.

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Голливуд
geralt
Голливуд

Решение было найдено к началу 90-х. Следующее поколение необходимо было ускоренно отуплять. Решение было логичным, и Голливуд приступил к работе. Кинематограф резко стал проявлять любовь к «школьным» молодежным фильмам, где герои делают что угодно, но только не учатся и не развивают себя. Реклама колледжей стала базироваться не на престиже и знаниях, а на том в каком из университетов более доступен досуг. Учиться стало «немодно», и общий уровень образования населения, после нескольких волн упрощения школьных и университетских программ лавинообразно снизился.

Схема обучения на всех уровнях была заменена с широкопрофильной, на узкоспециализированную, в результате выпускник превращался в идеального «винтика системы» — он знал, то что ему положено знать в рамках своей специальности, но помимо этого не знал ничего. Десятилетиями это превращало американцев в универсальных потребителей, отучивало интересоваться политикой и вдалбливало в головы простой факт — ориентироваться нужно исключительно на авторитетов. Они расскажут все необходимое через центральные СМИ.

В итоге до начала войны элит в США и появления Трампа американцы верили всему, что говорит им пресса, а сами американские политики — плоть от плоти этой системы, сами скатились к такому же примитивизму, которому обучали «толпу».

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Цитата из мф Симпсоны. 1989. США
Цитата из мф Симпсоны. 1989. США

Иными словами, когда мы анализируем шаги Америки, копать слишком глубоко необязательно. Более того — это вредно. Именно из-за излишнего подхода люди неверно воспринимают шаги США. В частности, попытку Вашингтона остановить второй «Северный поток». Из-за типично русской привычки всегда идти до самой сути мы слишком переоцениваем Белый дом, хотя в действительности ключевая причина состоит не в давлении на Россию и не в желании подвинуть конкурента в лице «Газпрома», а в банальном ограблении ЕС.

Не стоит забывать прошлого Америки — колониального менталитета создавших ее народов из западных стран. Так, если Северного и Турецкого потока в Европу не будет, а безальтернативным маршрутом для Москвы останется украинская ГТС, США сделают все возможное дабы сподвигнуть стороны к подписанию нового долгосрочного контракта, а затем устроят провокацию на украинской «трубе». Неважно, как именно поток будет заблокирован, — ее взорвут руками радикалов, перекроют через решение киевского марионеточного правительства, прекратят иными методами, как железнодорожное сообщение, суть останется одна — после данного шага альтернатив, кроме газа из США, у Европы не останется.

Почему это важно? Потому, что энергия и в первую очередь газ — настолько же базовая единица себестоимости товара, как водород — основа большинства химических соединений. Любой европейский товар и его конечная стоимость зависят от того, сколько и по какой цене на него было затрачено энергии. Энергии на производство, энергии на транспортировку и так далее.

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Газопровод
Иван Шилов © ИА REGNUM
Газопровод

Таким образом, сделать всю Европу неконкурентоспособной, завалить ее товарами из США можно достаточно просто, но только в том случае, если не появится «Северный поток — 2». По планам США, демонизация России должна была отвадить от нее всех европейских клиентов, а безальтернативный дорогой американский газ — поднять в стоимости все европейские товары, как следствие, сделать их неконкурентоспособными с товарами из США. Продавить свои товары, а также не позволить другим странам поставлять энергию в ЕС вместо американской США способны, точнее были бы способны, если бы не Москва.

Но Россия предвидела эту ситуацию, Владимир Путин не единожды общался с лидерами ЕС и прежде всего с Ангелой Меркель. Ей он дословно объяснял, к чему ведут Соединенные Штаты Америки, и выиграл. Дело в том, что ФРГ для подобного диалога подходит как нельзя лучше. Так, если во Франции политиков избирает и поддерживает финансовый капитал — банки и прочие монетарные структуры, в Германии тем же занимаются промышленники. Именно производственные элиты выбирают канцлера, и именно они больше всего заинтересованы в русском газе.

Поэтому Меркель ведет себя по отношению к США в этом вопросе крайне строптиво. Еще более усугубило планы Америки и то, что Москва на опережение создала гигантские проекты альтернативного сжиженного газа на Сахалине и Ямале, подготовившись даже к самому худшему сценарию.

Неслучайно Хайко Маас — глава МИД Германии — после встречи Путина и Меркель заговорил о многопоточности мировой политики, призвал ЕС создать аналог SWIFT «для защиты от американских действий» и высказал это, несмотря на то, что ранее аналог SWIFT, уже созданный в рамках БРИКС Китаем и Россией, Германией активно порицался.

Иными словами, все проще, чем кажется. США в принципе привыкли решать все проблемы нахрапом. Примитивно: забрасывая проблему деньгами, подкупая оппонента, пользуясь «независимыми» институтами либо, когда иного выхода нет, устраивая войну и революцию. Поэтому анализировать их шаги слишком глубоко не стоит, как правило, они на поверхности и особой изощренностью не блещут. Другое дело — когда дело касается закулисных элит…

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Санкции, Трамп, мир в тисках санкций
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции, Трамп, мир в тисках санкций

Реальность и российские либералы

Условные «либералы» нашей страны — это и есть те самые люди, которые очень любят все усложнять. И в первую очередь это выражается в тотальном возвеличивании любого шага Америки. Именно эти эксперты кричали о пагубности военных расходов России и ничего не сказали, как только в США был принят самый большой «оборонный» бюджет. Они десятилетиями рассказывали о «свободном рынке» и о том, что власть нашей страны не имеет права совать в него свой нос. Но полностью игнорируют тот факт, что государство в лице США сегодня влезает во все экономические процессы повсеместно. Логично спросить таких людей: где свободная конкуренция? Где свободный рынок в США? Америка — ведь «икона» правильного примера, «либералы», где ваш гнев?

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Опозиция. Волк
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Опозиция. Волк

Прямо сейчас США инвестируют огромные средства из социального сектора и общества в военные технологии и нужды. Но где все те «демократы» России, которые с пеной у рта кричали, что наша страна не должна делать аналогичного. Не должна, «поскольку этого не делает Америка». Где бы мы были, если бы тогда послушали их? Россия и так осознанно пошла по пути оптимизации расходов, сократила военный бюджет 2018 года до 5 места в мире после Индии — это был мирный шаг, но как на него ответили? США открыто продемонстрировали обратное. В период сложностей «свободам и демократии» либералы Америки предпочли «ракеты и пистолет».

Только что министр обороны США Джон Болтон заявил, что львиная часть нового военного бюджета Америки будет направлена на кибербезопасность, и при этом уточнил, что, по его мнению, у США есть полное право напасть первыми на любую страну. На любую, которая даже гипотетически способна причинить вред Америке. Учитывая, что Россия открыто строит цифровую экономику и названа в доктринах США «врагом», это открытая угроза и объявление о планах нападения. Почему молчат «либералы»? Где ваше возмущение? Словами министра обороны с бюджетом порядка 900 млрд долларов США буквально объявили себя агрессором. Где ваш гнев?..

Особенно удивительно такое поведение российской «оппозиции» и общей части «проамериканских» элит выглядит потому, что те же либералы в США осознанно голосуют за силовой сценарий своего развития. Видя растущую угрозу гегемонии США, элиты Америки открыто заявляют, что сумеют сохранить ее только силой. И лишь наши «либералы» и «демократы» выступают за то, чтобы в период агонизирующего лидерства страны с триллионным оборонным потенциалом Москва тратила деньги на «прогрессивные НКО».

Наилучшим образом на данное видение ситуации отвечает знаменитый анекдот президента России, где он сказал: «Ну хорошо, допустим мы сделаем, как вы хотите, но вы же понимаете, что выглядеть это будет так — к вам приходят с пистолетом и желают забрать все накопленное, вы знаете об этом, но вместо того, чтобы защищаться, зачем-то покупаете себе красивые часы. Грабители пришли, все у вас забрали, зато с другой стороны вы в курсе, который сейчас час».

Аналогичная ситуация складывается сегодня и в мировой политике. США в экономическом плане активно переходят к прямому управлению экономикой и защите «золотого тельца» военными методами. В мире появилось слишком много желающих получить доступ к тем благам и инструментам, которые позволяют Америке жить не по средствам. Вашингтон прекрасно понимает это и новым военным бюджетом всем показал, что будет оборонять это любыми методами.

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Долги США
Цуканов М.В
Долги США

Нынешнее положение США опасно для мира потому, что экономика Америки относительно мировой слабела все последние годы. Экономика слабела, но люди жили не в пример богаче остальных. Причина «парадокса» заключается в том, что, по данным The Wall Street Journal, в 2019 году дефицит американского бюджета перевалит отметку в 1,1 триллион долларов. То есть страна основывает свое богатство на жизни в долг.

Бюджет США составляет порядка 4 триллионов долларов, и условно это означает, что Америка зарабатывает на формирование бюджета три триллиона, а тратит четыре. Откуда берется еще один? Его занимают. США берет эти деньги в кредит у ФРС, печатающей данную сумму под гарантию долговых обязательств, то есть расписок о том, что долг вернут. Далее Вашингтон, желая избавиться от инфляции, которую непременно вызовет одномоментное появление в экономике таких огромных средств, вывозит долговые бумаги за рубеж, то есть продает иностранным государствам в виде трежерис.

Чтобы их непременно покупали, у Америки есть 800 военных баз и в итоге триллион долларов каждый год — это деньги из неоткуда, но на эту бумагу США покупают для себя реальные блага по всей Земле, а долг просто записывают на табло в качестве цифры. Поэтому народ США живет лучше и не по средствам, и поэтому же США понимают, что потеря гегемонии — это начало конца. Пирамида мгновенно рухнет, и для политиков это ничего хорошего не сулит. Именно поэтому, когда верхушка Штатов, от Конгресса до президента, призывает не дать Китаю и России «угрожать американскому образу жизни», они имеют ввиду конкретно это. То есть не позволить Москве и Пекину сделать мир справедливым и лишить США возможности паразитировать на других.

Первыми, кто продемонстрировал то, что жить по-другому все-таки возможно, в современном мире после распада СССР снова оказалась Москва. После 2014 года она ярко показала, что быть суверенным, — реально, а затем и обрисовала себя как военная и политическая альтернатива Америки, способная проецировать стабильность и мир. Экономической альтернативой стал Китай, причем не сам по себе, а в российско-китайском дуумвирате. Видя это, США, как настоящий ковбой при первом признаке потери контроля, вернулся к проверенным методам — «угрозам и револьверу».

Но чем больше спадает маска с образа «демократической» и «свободной» державы, тем больше каждому в этом мире становится очевидно: власть — это борьба за способность отдавать приказы, а также за то, чтобы их исполняли. Россия предлагает сотрудничество, а вот Америка — именно это. Принуждает весь мир брать под козырек. Ситуацию осознали даже ангажированные собственными СМИ жители государств ЕС и Америки, весь мир, от Европы до Азии, но только не «демократы» и «либералы» из России…

regnum author Руслан Хубиев
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Российско-американские отношения
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