США ведет себя как агрессор – «либералы», где ваш гнев?

Руслан Хубиев, , 18:32 — REGNUM

Люди на Западе склонны упрощать любую ситуацию. Что бы ни происходило в мире, политики и западные СМИ преподносят это собственным народам в максимально «примитивной» форме. Например, «Путин — тиран», «тирания — это плохо», «русские страдают от тирании, поэтому, давя на Россию, мы давим на власть, а народу несем демократию и свободу». Или: «США — демократия», «демократия — это хорошо», «в Сирии нет демократии, значит, ее народу плохо». Почему? Смотрите пункт один, потому что только «демократия — это хорошо». И так далее…

Причиной такой ущербной информационной политики, а также того, что она работает, является коренная реформа системы образования в ряде западных стран и прежде всего — в Америке. С развалом СССР необходимость в высококвалифицированных кадрах и, как следствие, в интеллектуально развитом народе отпала, на повестке для появился другой вопрос. Как управлять 300-миллионным высокообразованным населением, при том что оно постоянно пополняется не менее образованными гражданами из-за рубежа.

4 geralt Голливуд

Решение было найдено к началу 90-х. Следующее поколение необходимо было ускоренно отуплять. Решение было логичным, и Голливуд приступил к работе. Кинематограф резко стал проявлять любовь к «школьным» молодежным фильмам, где герои делают что угодно, но только не учатся и не развивают себя. Реклама колледжей стала базироваться не на престиже и знаниях, а на том в каком из университетов более доступен досуг. Учиться стало «немодно», и общий уровень образования населения, после нескольких волн упрощения школьных и университетских программ лавинообразно снизился.

Схема обучения на всех уровнях была заменена с широкопрофильной, на узкоспециализированную, в результате выпускник превращался в идеального «винтика системы» — он знал, то что ему положено знать в рамках своей специальности, но помимо этого не знал ничего. Десятилетиями это превращало американцев в универсальных потребителей, отучивало интересоваться политикой и вдалбливало в головы простой факт — ориентироваться нужно исключительно на авторитетов. Они расскажут все необходимое через центральные СМИ.

В итоге до начала войны элит в США и появления Трампа американцы верили всему, что говорит им пресса, а сами американские политики — плоть от плоти этой системы, сами скатились к такому же примитивизму, которому обучали «толпу».

Иными словами, когда мы анализируем шаги Америки, копать слишком глубоко необязательно. Более того — это вредно. Именно из-за излишнего подхода люди неверно воспринимают шаги США. В частности, попытку Вашингтона остановить второй «Северный поток». Из-за типично русской привычки всегда идти до самой сути мы слишком переоцениваем Белый дом, хотя в действительности ключевая причина состоит не в давлении на Россию и не в желании подвинуть конкурента в лице «Газпрома», а в банальном ограблении ЕС.

Не стоит забывать прошлого Америки — колониального менталитета создавших ее народов из западных стран. Так, если Северного и Турецкого потока в Европу не будет, а безальтернативным маршрутом для Москвы останется украинская ГТС, США сделают все возможное дабы сподвигнуть стороны к подписанию нового долгосрочного контракта, а затем устроят провокацию на украинской «трубе». Неважно, как именно поток будет заблокирован, — ее взорвут руками радикалов, перекроют через решение киевского марионеточного правительства, прекратят иными методами, как железнодорожное сообщение, суть останется одна — после данного шага альтернатив, кроме газа из США, у Европы не останется.

Почему это важно? Потому, что энергия и в первую очередь газ — настолько же базовая единица себестоимости товара, как водород — основа большинства химических соединений. Любой европейский товар и его конечная стоимость зависят от того, сколько и по какой цене на него было затрачено энергии. Энергии на производство, энергии на транспортировку и так далее.

Таким образом, сделать всю Европу неконкурентоспособной, завалить ее товарами из США можно достаточно просто, но только в том случае, если не появится «Северный поток — 2». По планам США, демонизация России должна была отвадить от нее всех европейских клиентов, а безальтернативный дорогой американский газ — поднять в стоимости все европейские товары, как следствие, сделать их неконкурентоспособными с товарами из США. Продавить свои товары, а также не позволить другим странам поставлять энергию в ЕС вместо американской США способны, точнее были бы способны, если бы не Москва.

Но Россия предвидела эту ситуацию, Владимир Путин не единожды общался с лидерами ЕС и прежде всего с Ангелой Меркель. Ей он дословно объяснял, к чему ведут Соединенные Штаты Америки, и выиграл. Дело в том, что ФРГ для подобного диалога подходит как нельзя лучше. Так, если во Франции политиков избирает и поддерживает финансовый капитал — банки и прочие монетарные структуры, в Германии тем же занимаются промышленники. Именно производственные элиты выбирают канцлера, и именно они больше всего заинтересованы в русском газе.

Поэтому Меркель ведет себя по отношению к США в этом вопросе крайне строптиво. Еще более усугубило планы Америки и то, что Москва на опережение создала гигантские проекты альтернативного сжиженного газа на Сахалине и Ямале, подготовившись даже к самому худшему сценарию.

Неслучайно Хайко Маас — глава МИД Германии — после встречи Путина и Меркель заговорил о многопоточности мировой политики, призвал ЕС создать аналог SWIFT «для защиты от американских действий» и высказал это, несмотря на то, что ранее аналог SWIFT, уже созданный в рамках БРИКС Китаем и Россией, Германией активно порицался.

Иными словами, все проще, чем кажется. США в принципе привыкли решать все проблемы нахрапом. Примитивно: забрасывая проблему деньгами, подкупая оппонента, пользуясь «независимыми» институтами либо, когда иного выхода нет, устраивая войну и революцию. Поэтому анализировать их шаги слишком глубоко не стоит, как правило, они на поверхности и особой изощренностью не блещут. Другое дело — когда дело касается закулисных элит…

Реальность и российские либералы

Условные «либералы» нашей страны — это и есть те самые люди, которые очень любят все усложнять. И в первую очередь это выражается в тотальном возвеличивании любого шага Америки. Именно эти эксперты кричали о пагубности военных расходов России и ничего не сказали, как только в США был принят самый большой «оборонный» бюджет. Они десятилетиями рассказывали о «свободном рынке» и о том, что власть нашей страны не имеет права совать в него свой нос. Но полностью игнорируют тот факт, что государство в лице США сегодня влезает во все экономические процессы повсеместно. Логично спросить таких людей: где свободная конкуренция? Где свободный рынок в США? Америка — ведь «икона» правильного примера, «либералы», где ваш гнев?

Прямо сейчас США инвестируют огромные средства из социального сектора и общества в военные технологии и нужды. Но где все те «демократы» России, которые с пеной у рта кричали, что наша страна не должна делать аналогичного. Не должна, «поскольку этого не делает Америка». Где бы мы были, если бы тогда послушали их? Россия и так осознанно пошла по пути оптимизации расходов, сократила военный бюджет 2018 года до 5 места в мире после Индии — это был мирный шаг, но как на него ответили? США открыто продемонстрировали обратное. В период сложностей «свободам и демократии» либералы Америки предпочли «ракеты и пистолет».

Только что министр обороны США Джон Болтон заявил, что львиная часть нового военного бюджета Америки будет направлена на кибербезопасность, и при этом уточнил, что, по его мнению, у США есть полное право напасть первыми на любую страну. На любую, которая даже гипотетически способна причинить вред Америке. Учитывая, что Россия открыто строит цифровую экономику и названа в доктринах США «врагом», это открытая угроза и объявление о планах нападения. Почему молчат «либералы»? Где ваше возмущение? Словами министра обороны с бюджетом порядка 900 млрд долларов США буквально объявили себя агрессором. Где ваш гнев?..

Особенно удивительно такое поведение российской «оппозиции» и общей части «проамериканских» элит выглядит потому, что те же либералы в США осознанно голосуют за силовой сценарий своего развития. Видя растущую угрозу гегемонии США, элиты Америки открыто заявляют, что сумеют сохранить ее только силой. И лишь наши «либералы» и «демократы» выступают за то, чтобы в период агонизирующего лидерства страны с триллионным оборонным потенциалом Москва тратила деньги на «прогрессивные НКО».

Наилучшим образом на данное видение ситуации отвечает знаменитый анекдот президента России, где он сказал: «Ну хорошо, допустим мы сделаем, как вы хотите, но вы же понимаете, что выглядеть это будет так — к вам приходят с пистолетом и желают забрать все накопленное, вы знаете об этом, но вместо того, чтобы защищаться, зачем-то покупаете себе красивые часы. Грабители пришли, все у вас забрали, зато с другой стороны вы в курсе, который сейчас час».

Аналогичная ситуация складывается сегодня и в мировой политике. США в экономическом плане активно переходят к прямому управлению экономикой и защите «золотого тельца» военными методами. В мире появилось слишком много желающих получить доступ к тем благам и инструментам, которые позволяют Америке жить не по средствам. Вашингтон прекрасно понимает это и новым военным бюджетом всем показал, что будет оборонять это любыми методами.

Нынешнее положение США опасно для мира потому, что экономика Америки относительно мировой слабела все последние годы. Экономика слабела, но люди жили не в пример богаче остальных. Причина «парадокса» заключается в том, что, по данным The Wall Street Journal, в 2019 году дефицит американского бюджета перевалит отметку в 1,1 триллион долларов. То есть страна основывает свое богатство на жизни в долг.

Бюджет США составляет порядка 4 триллионов долларов, и условно это означает, что Америка зарабатывает на формирование бюджета три триллиона, а тратит четыре. Откуда берется еще один? Его занимают. США берет эти деньги в кредит у ФРС, печатающей данную сумму под гарантию долговых обязательств, то есть расписок о том, что долг вернут. Далее Вашингтон, желая избавиться от инфляции, которую непременно вызовет одномоментное появление в экономике таких огромных средств, вывозит долговые бумаги за рубеж, то есть продает иностранным государствам в виде трежерис.

Чтобы их непременно покупали, у Америки есть 800 военных баз и в итоге триллион долларов каждый год — это деньги из неоткуда, но на эту бумагу США покупают для себя реальные блага по всей Земле, а долг просто записывают на табло в качестве цифры. Поэтому народ США живет лучше и не по средствам, и поэтому же США понимают, что потеря гегемонии — это начало конца. Пирамида мгновенно рухнет, и для политиков это ничего хорошего не сулит. Именно поэтому, когда верхушка Штатов, от Конгресса до президента, призывает не дать Китаю и России «угрожать американскому образу жизни», они имеют ввиду конкретно это. То есть не позволить Москве и Пекину сделать мир справедливым и лишить США возможности паразитировать на других.

Первыми, кто продемонстрировал то, что жить по-другому все-таки возможно, в современном мире после распада СССР снова оказалась Москва. После 2014 года она ярко показала, что быть суверенным, — реально, а затем и обрисовала себя как военная и политическая альтернатива Америки, способная проецировать стабильность и мир. Экономической альтернативой стал Китай, причем не сам по себе, а в российско-китайском дуумвирате. Видя это, США, как настоящий ковбой при первом признаке потери контроля, вернулся к проверенным методам — «угрозам и револьверу».

Но чем больше спадает маска с образа «демократической» и «свободной» державы, тем больше каждому в этом мире становится очевидно: власть — это борьба за способность отдавать приказы, а также за то, чтобы их исполняли. Россия предлагает сотрудничество, а вот Америка — именно это. Принуждает весь мир брать под козырек. Ситуацию осознали даже ангажированные собственными СМИ жители государств ЕС и Америки, весь мир, от Европы до Азии, но только не «демократы» и «либералы» из России…