Президент Финляндии поприветствовал Путина на русском языке

Сочи, Краснодарский край, , 16:01 — REGNUM Президент Финляндии Саули Ниинистё во время встречи с президентом России Владимиром Путиным перешёл на русский язык. После того, как российский лидер поблагодарил финского коллегу за оказанное во время российско-американского саммита в середине июля гостеприимство, Ниинистё ответил ему по-русски.

«Спасибо большое. Сочи и солнце. Это почти одно и то же. Сюда приятно приезжать», — сказал президент Финляндии.

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Владимир Путин отметил, что у России и Финляндии много вопросов в двустороннем плане, которые представляют взаимный интерес, а также приграничных вопросов.

«Это дальнейшее развитие экономических связей. В целом мы довольны, как развивается эта ситуация», — добавил глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая встреча лидеров двух стран России и Финляндии состоялась 16 июля в Хельсинки после российско-американского саммита. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил Саули Ниинистё за предоставленную возможность провести встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом в столице Финляндии. Тогда же Путин выразил надежду, что стороны подробно обсудят взаимоотношения Москвы и Хельсинки во время визита Ниинистё в Россию, который запланирован на 22 августа.

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