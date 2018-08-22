Среда, 22 Августа 2018 года
16:23:46 МСК

Налогоплательщики США заплатят $78 млн за «устойчивое развитие» Украины

Политика

Только на усовершенствование законодательства страны планируется израсходовать $23,6 млн

Налогоплательщики США заплатят $78 млн за «устойчивое развитие» Украины
Иван Шилов © ИА REGNUM
Экономика Украины

Киев, 22 августа 2018, 15:54 — REGNUM  «Устойчивое экономическое развитие» Украины обойдётся американскому бюджету в $78 млн. О подписании соответствующих двусторонних соглашений сообщили 22 августа в пресс-службе украинского правительства.

В пресс-службе отметили, что $54,4 млн из указанной суммы будут направлены на облегчение среднему классу страны инвестиционной деятельности, на укрепление частного сектора, на повышение энергоэффективности экономики Украины, а также на рост сельскохозяйственного производства.

На усовершенствование законодательства страны планируется израсходовать оставшиеся $23,6 млн, уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Украина намерена потратить $250 млн помощи от США на наращивание возможностей ПВО, средства радиоэлектронной борьбы и медицину.

Читайте также: В Генштабе ВСУ рассказали, на что пойдут $250 млн помощи от США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить