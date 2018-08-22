Налогоплательщики США заплатят $78 млн за «устойчивое развитие» Украины

Киев, , 15:54 — REGNUM «Устойчивое экономическое развитие» Украины обойдётся американскому бюджету в $78 млн. О подписании соответствующих двусторонних соглашений сообщили 22 августа в пресс-службе украинского правительства.

В пресс-службе отметили, что $54,4 млн из указанной суммы будут направлены на облегчение среднему классу страны инвестиционной деятельности, на укрепление частного сектора, на повышение энергоэффективности экономики Украины, а также на рост сельскохозяйственного производства.

На усовершенствование законодательства страны планируется израсходовать оставшиеся $23,6 млн, уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Украина намерена потратить $250 млн помощи от США на наращивание возможностей ПВО, средства радиоэлектронной борьбы и медицину.

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