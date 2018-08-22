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Франсуа Ребсамен возвращается на политическую арену

Политика

Франсуа Ребсамен заявил, что чувствует себя хорошо и собирается участвовать в муниципальных выборах в 2020 году

Париж, 22 августа 2018, 15:47 — REGNUM  Франсуа Ребсамен, бывший министр труда при президенте Франции Франсуа Олланде, временно оставивший свои обязанности мэра города Дижон в начале апреля для лечения рака, объявил 22 августа о своем возвращении на национальную политическую арену, сообщает Europe1.

«Мне очень хорошо, я могу вернуться к работе», — заявил он.

67-летний политический деятель, избранный мэр города Дижон, бывший министр труда в период с 2014 по 2015 год, заявил, что собирается участвовать в муниципальных выборах в 2020 году.

«Посмотрим, когда придет время, впереди еще много работы», — отметил он, добавляя, что так или иначе он «будет участвовать в следующих выборах».

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Политическая жизнь Франции
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