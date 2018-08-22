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В Кремле заявили о деградации российско-американских отношений

Политика

По словам Пескова, нужно понять, «есть ли желание у наших визави» искать точки для взаимодействия

В Кремле заявили о деградации российско-американских отношений
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Дональд Трамп

Москва, 22 августа 2018, 15:44 — REGNUM  Отношения Москвы и Вашингтона на сегодняшний день продолжают постепенно деградировать. Об этом заявил 22 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя предстоящую в Женеве встречу секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева с советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, официальный представитель Кремля подчеркнул, что сторонам предстоит «нащупывать точки для взаимодействия». Кроме того, по словам Пескова, нужно понять, «есть ли желание у наших визави» искать точки для взаимодействия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Песков заявил, что заявление Джона Болтона о том, что Россия «увязла» в Сирии — некорректно, поскольку военные США также находятся на территории Сирии.

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Российско-американские отношения
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