Путин встретится с Лукашенко в Сочи – Кремль подтвердил

Сочи, Краснодарский край, , 15:43 — REGNUM Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи, намеченная на 22 августа, состоится. Это подтвердил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Читайте также: Путин пригласил Лукашенко в Россию для обсуждения актуальных вопросов

«Сегодня с рабочим визитом в Сочи прибывает президент Белоруссии Александр Лукашенко, и президент продолжит рабочий день контактами с главой Белоруссии», — уточнил официальный представитель Кремля.

Ранее по теме: Лукашенко направился в Россию на переговоры с Путиным

В Кремле назвали «шероховатостями» слова Лукашенко о «варварстве России»

Также Песков добавил, что главы двух государств поздно вечером планируют вместе посетить спортивное мероприятие, какое именно — пресс-секретарь Путина не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко уже направился с визитом в Россию. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Предполагается, что лидеры двух стран обсудят широкий спектр вопросов о развитии российско-белорусского сотрудничества, а также взаимодействие в интеграционных объединениях и мировую повестку дня.

Читайте ранее в этом сюжете: Лукашенко не дождался Путина в Сочи