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Путин встретится с Лукашенко в Сочи – Кремль подтвердил

Политика

Также ожидается, что главы двух государств посетят спортивное мероприятие

Путин встретится с Лукашенко в Сочи – Кремль подтвердил
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Ромашка

Сочи, Краснодарский край, 22 августа 2018, 15:43 — REGNUM  Встреча президента РФ Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко в Сочи, намеченная на 22 августа, состоится. Это подтвердил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Сегодня с рабочим визитом в Сочи прибывает президент Белоруссии Александр Лукашенко, и президент продолжит рабочий день контактами с главой Белоруссии», — уточнил официальный представитель Кремля.

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Также Песков добавил, что главы двух государств поздно вечером планируют вместе посетить спортивное мероприятие, какое именно — пресс-секретарь Путина не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко уже направился с визитом в Россию. Об этом сообщила пресс-служба главы государства. Предполагается, что лидеры двух стран обсудят широкий спектр вопросов о развитии российско-белорусского сотрудничества, а также взаимодействие в интеграционных объединениях и мировую повестку дня.

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