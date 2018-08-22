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Песков назвал «старой темой» заявления Латвии и Эстонии об «оккупации»

Политика

Не надо забывать о том вкладе, который был сделан странам Прибалтики во времена СССР

Песков назвал «старой темой» заявления Латвии и Эстонии об «оккупации»
Советская Латвия

Москва, 22 августа 2018, 15:40 — REGNUM  Москва считает некорректным вопрос о компенсации ущерба Латвии и Эстонии за так называемую «советскую оккупацию», заявил 22 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, это очень старая тема, а «горячие головы» давно поднимают этот вопрос.

«Мы, конечно, не согласны вообще с термином «советская оккупация», — заявил Песков. — Не согласны и с тем, что может заходить речь о каких-то компенсациях».

Пресс-секретарь российского лидера также напомнил, что не надо забывать о том вкладе, который был сделан странам Прибалтики во времена СССР.

Напомним, 22 августа эстонский минюст опубликовал заявление, в котором говорится, что Эстония и Латвия собираются «осмыслить историческое наследие» двух стран, а также увековечить память о так называемой «советской оккупации». К тому же страны собираются подать коллективный иск против России для «возмещения ущерба».

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