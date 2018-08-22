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Москва и Астана договорились о продлении «Байконура» до 2050 года

Политика

Стороны пришли к взаимопониманию

Москва и Астана договорились о продлении «Байконура» до 2050 года
Цитата из х/ф «Укрощение огня». Реж. Даниил Храбровицкий. 1972. СССР
Байконур. Перед стартом

Москва, 22 августа 2018, 15:39 — REGNUM  Россия и Казахстан достигли взаимопонимания в вопросе продления российской стороной аренды космодрома «Байконур» до 2050 года, заявил 22 августа глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Об этом сообщает «Интерфакс-Казахстан».

"У всех сторон есть понимание этого процесса», — отметил Рогозин.

По его словам, Астана и Москва обсудили вопрос продления аренды комплекса «Байконур» после 2024 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа глава «Роскосмоса» и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов подписали протокол о внесении изменений в двустороннее соглашение о создании космического ракетного комплекса «Байтерек».

Читайте ранее в этом сюжете: Россия и Казахстан подписали протокол по проекту «Байтерек» на Байконуре

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