«Восстание и российские агенты» — худший сценарий для Украины после выборов

Киев, , 15:31 — REGNUM После выборов, которые состоятся на Украине в 2019 году, часть регионов страны может взбунтоваться. Такое мнение в эфире телеканала «Украина 112» высказал заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий и внутренне перемёщенных лиц» Украины Георгий Тука.

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«Я могу спровоцировать наихудший, с моей точки зрения, сценарий — это когда на следующий день после оглашения победителя один, два, три областных совета, неважно в каком регионе, выскажут свою точку зрения, мол, мы не считаем его победителем», — сказал Тука.

По его мнению, крайне негативные действия могут начаться как раз на этом фоне. Примечательно, что организовано это будет, как утверждает Тука, «российскими агентами» — «нашими друзьями за поребриком».

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Порошенко обеспокоился «вмешательством» России в украинские выборы

«Я считаю, что этим уже сейчас должно заниматься определенное управление Службы безопасности. Расшатать могут любой регион Украины», — добавил замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года, парламентские — 27 октября 2019 года. При этом действующий глава государства, по оценкам экспертов, имеет мало шансов вновь занять руководящий пост. На сегодня лидирующие позиции в президентском рейтинге занимает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Добавим, что президент Украины Пётр Порошенко высказал обеспокоенность «вмешательством» России в выборы на Украине и дал поручение Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) страны готовиться пресекать подобные попытки.

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