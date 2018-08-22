Суд отпустил руководителя команды КВН «Сборная Таджикистана» на свободу

Душанбе, , 15:30 — REGNUM Хайрулло Мирсаидов — журналист и руководитель команды КВН «Сборная Таджикистана» освобожден решением коллегии Согдийского областного суда, сообщает «Азия-Плюс» со ссылкой на его адвоката Бахтиера Насруллоева.

Суд признал Мирсаидова виновным по всем трем статьям, по которым он был ранее обвинен Худжандским городским судом, но изменил меры пресечения. Так, вместо 12 лет лишения свободы журналист должен будет выплатить штраф в размере около 80 тысяч сомони (более 570,3 тысячи рублей) и заниматься исправительными работами.

Напомним, что ранее городской суд Худжанда признал Хайрулло Мирсаидова виновным в присвоении или растрате государственных средств, подделке документов и заведомо ложном доносе. Примечательно, что задержан он был через месяц после обращения с открытым письмом на имя президента Таджикистана Эмомали Рахмона и руководство Согдийской области, где подробно описал действия чиновников, которые препятствовали его деятельности и понуждали к коррупционным действиям.

Защита подала кассацию о пересмотре приговора суда первой инстанции. Кроме того, сразу после вынесения обвинительного приговора Ходжентским судом родители выплатили материальный ущерб, который Мирсаидов якобы нанес государству — 124 тысяч сомони (около 884 тысяч рублей), подчеркивая, что тем не менее не согласны с обвинением, но приняли такое решение ради свободы сына.

Заседание по рассмотрению проходило сегодня, 22 августа, за закрытыми дверями.

Суд над Хайрулло Мирсаидовым вызвал протесты многих журналистов и общественных деятелей, считающих приговор в отношении журналиста политически мотивированным.

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