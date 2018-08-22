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Почти 190 боевых походов предприняли моряки РФ за время операции в Сирии

Политика

Истребители крейсера «Адмирал Кузнецов» 420 раз поднимались в воздух

Москва, 22 августа 2018, 15:33 — REGNUM  Около 190 боевых походов совершил российский Военно-морской флот в рамках антитеррористической операции в Сирии. Об этом говорится в видеоролике, опубликованном 22 августа на официальном канале Минобороны России в YouTube.

«Военно-морской флот России за время операции совершил 189 боевых походов, в которых приняли участие 86 кораблей, 14 подводных лодок и 83 судна», — говорится в ролике.

Также сообщается о 420 боевых вылетах, которые совершили в течение двух месяцев палубные истребители тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». В результате были уничтожены свыше 1 200 террористов.

Напомним, пункт базирования ВМФ России в Сирии находится в порту Тартус. Об оказании военной помощи Москву попросил сирийский президент Башар Асад.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля, поздравляя моряков с Днем Военно-морского флота России, глава Минобороны Сергей Шойгу назвал флот символом могущества Российского государства и надежной опорой его национальной безопасности.

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Военно-морской флот
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