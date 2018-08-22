«Запад не станет помогать РФ в послевоенном восстановлении Сирии»

Москва, , 15:31 — REGNUM Надежды на то, что страны Запада откликнутся на призыв России помочь в восстановлении разоренной войной Сирии, скорее всего не оправдаются. Об этом 22 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог Владимир Шаповалов, комментируя заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, сказавшего, что «бурная активность России в Европе» связана с тем, что Москва ищет среди стран ЕС государства, которые могли бы ей помочь в деле послевоенного восстановления Сирии.

«Россия, естественно, обращается к международному сообществу, причем обращается не только к странам Европы, но и к самим США, и к ООН и к множеству государств с предложением оказать помощь Сирии, — согласился Шаповалов. — Причем это обращение к европейским странам вполне естественно, потому что они, с одной стороны, прямо или косвенно участвовали в эскалации конфликта. Вспомните недавние ракетные удары англичан и французов по Сирии».

С другой стороны, как отметил политолог, ЕС должен быть заинтересован в послевоенном восстановлении Сирии, так как значительная часть беженцев из Сирии оказалась в Европе.

«Казалось в этой ситуации, а также с учетом многочисленных заявлений западных стран о том, что они желают добра сирийскому народу, естественно предполагать, что западные страны наряду с другими членами международного сообщества также поучаствуют в восстановлении Сирии, — подчеркнул Шаповалов. — Однако я думаю, что такие надежды не оправданы, так как Запад декларирует свою заинтересованность в судьбе сирийского народа, но на самом деле банально использует эту ситуацию для продвижения своих интересов».

Эксперт подчеркнул, что ни о какой серьезной помощи речь, по всей вероятности, идти не будет.

«Запад готов тратить деньги на то, чтобы поддерживать «Белые каски», но не готов помогать Сирии», — подытожил Шаповалов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, правительство ФРГ считает, что обсуждать вопрос о помощи в восстановлении Сирии, пока не достигнуто политическое перемирие, преждевременно. Об этом в понедельник, 20 августа, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Для федерального правительства неочевидна необходимость уже сейчас заниматься вопросом последующего необходимого восстановления Сирии», — уверен политик.

Также отметим, что на встрече с федеральным канцлером Ангелой Меркель российский президент Владимир Путин призвал Европу оказать помощь в восстановлении разрушенной инфраструктуры в Сирии.

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