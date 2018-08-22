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The New York Times: Китай запускает международную пропаганду ради имиджа

Политика

Сюй Линь, отвечающий за кибербезопасность и интернет-политику в Китае, назначен на должность руководителя операций по международной пропаганде

Пекин, 22 августа 2018, 15:22 — REGNUM  Все больше осознавая важность имиджа страны в глазах всего мира, китайское правительство назначает одного из членов правящей коммунистической партии на пост руководителя операций по международной пропаганде, сообщает газета The New York Times.

Сюй Линь, отвечающий за кибербезопасность и интернет-политику в Китае, назначен на эту должность и отныне будет стремиться преподнести Китай в качестве «прогрессивной силы» в глазах мировой общественности.

Назначение является не чем иным, как попыткой укрепить защиту Китая от международной критики. Задача Сюй Линь состоит в том, чтобы подвергать цензуре неприглядный образ Китая за рубежом и содействовать разработке стратегии, которая оказала бы положительное влияние на политику, экономику и культуру внутри Китая.

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Информационная война против Китая
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