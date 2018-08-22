Россия готова участвовать в саммите Арктического союза — Путин

Москва, , 15:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин в ходе переговоров в Москве поблагодарил своего финского коллегу Саули Ниинистё за хорошую организацию саммита Россия — США в Хельсинки и заявил, что Российская Федерация готова принять участие в работе в рамках Арктического саммита. Об этом сообщает 22 августа пресс-служба Кремля.

«Мы знаем о вашей идее организовать саммит Арктического союза. Готовы тоже обсуждать это, и могу сразу сказать, что мы готовы и принять участие в этой работе», — сказал российский лидер.

Владимир Путин подчеркнул, что у России и Финляндии есть масса совместных задач, решение которых представляют взаимный интерес.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

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