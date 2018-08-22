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Песков ответил Болтону на слова об «увязшей» в Сирии России

Политика

Военные США также находятся на территории Сирии, напомнил он

Песков ответил Болтону на слова об «увязшей» в Сирии России
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 22 августа 2018, 15:18 — REGNUM  Заявление помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что Россия «увязла» в Сирии — некорректно. Так прокомментировал слова Болтона журналистам 22 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, заявления об «увязшей» где бы то ни было России, звучащие от представителей Вашингтона, некорректны. Тем более, что военные США также находятся на территории Сирии, напомнил он.

Представитель Кремля напомнил о роли российских военных в Сирии. Они освобождают страну от боевиков, а также помогают беженцам возвращаться на родину.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа Джон Болтон заявил, что Москва «увязла» в Сирии и ищет среди членов ЕС страны, которые помогли бы ей в деле восстановления Сирии.

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