Теракт в суннитском районе Ирака: есть погибшие

Багдад, , 15:19 — REGNUM В результате террористического акта в Ираке погибли шестеро человек, другие 30 человек получили ранения различной степени тяжести, сообщает 22 августа Anadolu.

«Смертник совершил нападение на контрольно-пропускной пункт в городе Ширкат к северу от Тикрита», — заявили в местном полицейском участке.

В ходе теракта погибли шестеро суннитских ополченцев. Ответственность за произошедшее не взяла ни одна террористическая группировка. Тем не менее власти подозревают в преступлении боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, в декабре 2017 года премьер-министр страны Хайдер аль-Абади заявил о полной победе над террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако регулярные теракты не подтверждают данную информацию.

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