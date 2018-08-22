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В Кремле назвали «шероховатостями» слова Лукашенко о «варварстве России»

Политика

Объем отношений между странами настолько велик, что они не могут существовать «без шероховатостей»

В Кремле назвали «шероховатостями» слова Лукашенко о «варварстве России»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Александр Лукашенко

Москва, 22 августа 2018, 15:11 — REGNUM  Минск остается союзником Москвы, несмотря на резкие слова президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес России, заявил 22 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Белоруссия — ближайший союзник и экономический партнер, а объем отношений между странами настолько велик, что они не могут существовать «без шероховатостей».

«Это рабочие шероховатости, которые урегулируются», — заявил Песков.

Напомним, в начале августа Лукашенко обвинил Россию в недобросовестной конкуренции и в невыполнении обязательств в рамках Евразийского экономического союза.

По его словам, он очень хочет сохранить «Гомсельмаш», который производит сельскохозяйственную технику, однако этому мешает Россия, которая якобы ведет себя по-варварски.

Читайте подробнее: Лукашенко обвинил Россию в варварстве и недобросовестной конкуренции

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Внешняя политика России
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