Вброс CNBC о ракете с ядерным двигателем противоречит элементарной логике

Москва, , 15:02 — REGNUM Сообщение телеканала CNBC о потере российской ракеты с ядерным двигателем в Баренцевом море не свидетельствует ни о чём, кроме утраты профессионализма сотрудниками этого телеканала, считает военный эксперт, редактор ИА REGNUM Сергей Кузьмичев.

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на данные американской разведки сообщил, что российская сторона провела неудачное испытание ракеты с ядерным двигателем в ноябре 2017 года. И теперь российские специалисты планируют в ближайшее время поднять ракету со дна Баренцева моря.

Откровенно голословное утверждение, не подтвержденное даже косвенными доказательствами, еще и противоречит элементарной логике. Посудите сами: Баренцево море меньше всего подходит для испытаний совершенно секретного оружия с двигателем, не имеющим аналогов в мире.

Ни для кого не секрет, что там практически непрерывно проводится воздушное наблюдение со стороны военных США и НАТО и курсируют их корабли и подводные лодки. Любое испытание ракет и боеприпасов такого уровня секретности проводится в географическом районе, напрочь исключающем вероятность их попадания в чужие руки.

Если сотрудники телеканала CNBC не знают, что в России и без Баренцева моря таких районов более чем достаточно, то это является интересным дополнением уровня их компетентности.

Кроме того, ранее уже сообщалось, что крылатая ракета с ядерным двигателем, получившая название «Буревестник», испытывается в так называемом «холодном режиме». Проще говоря — ядерный двигатель испытывают отдельно от ракеты в лабораторных условиях, а аэродинамику самой ракеты проверяют с использованием давно проверенных силовых установок.

Так что вброс от телеканала CNBC не говорит ни о чём, кроме его желания привлечь аудиторию за счет использования старой проверенной песни о «русской угрозе».

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