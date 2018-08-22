Король Марокко помиловал 889 арестованных манифестантов

Рабат, , 15:03 — REGNUM Король Марокко Мохаммед VI помиловал 889 задержанных манифестантов, включая 170 человек, вышедших на акции протеста в регионе Эр-Риф, сообщает 22 августа Anadolu.

Амнистия была объявлена по случаю священного для мусульман праздника Курбан-байрам.

В последнее время в регионе Эр-Риф сильны социальные протесты, вызванные неспособностью правительства решить актуальные для региона проблемы. Глава государства вынужден был уволить четырех министров, не справляющихся с задачей развития региона.

Акции протеста стали учащаться с конца 2016 года, требования манифестантов не ограничивались социальными требованиями, все чаще стали слышны призывы к борьбе с коррупцией на самых высших постах государства.

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