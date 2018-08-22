Среда, 22 Августа 2018 года
16:25:31 МСК

Король Марокко помиловал 889 арестованных манифестантов

Политика

Амнистия была объявлена по случаю священного для мусульман праздника Курбан-байрам

Король Марокко помиловал 889 арестованных манифестантов
U.S. Department of State
Король Марокко Мохаммед VI

Рабат, 22 августа 2018, 15:03 — REGNUM  Король Марокко Мохаммед VI помиловал 889 задержанных манифестантов, включая 170 человек, вышедших на акции протеста в регионе Эр-Риф, сообщает 22 августа Anadolu.

Амнистия была объявлена по случаю священного для мусульман праздника Курбан-байрам.

В последнее время в регионе Эр-Риф сильны социальные протесты, вызванные неспособностью правительства решить актуальные для региона проблемы. Глава государства вынужден был уволить четырех министров, не справляющихся с задачей развития региона.

Акции протеста стали учащаться с конца 2016 года, требования манифестантов не ограничивались социальными требованиями, все чаще стали слышны призывы к борьбе с коррупцией на самых высших постах государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Западная Сахара не хочет видеть «криптовалютную» электростанцию США в Дахле

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ситуация в Африке
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить