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Песков объяснил, у кого спросить про якобы упавшую в море ракету

Политика

Кремль не столь информирован, как «американский телеканал»

Песков объяснил, у кого спросить про якобы упавшую в море ракету
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дмитрий Песков

Москва, 22 августа 2018, 14:45 — REGNUM  В Кремле не располагают информацией о падении новейшей российской ракеты с ядерной установкой в Баренцево море. Об этом 22 августа сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что не столь информирован, как «американский телеканал». Песков порекомендовал задать вопрос об упавшей ракете российским военным экспертам и представителям Минобороны.

Ранее телеканал CNBC, ссылаясь на знакомые с докладами спецслужб США источники, сообщил о неудачном испытании российской ракеты с ядерным двигателем в Баренцевом море в ноябре 2017 года. Россия якобы готовит операцию по подъему ракеты на поверхность и задействует для этого три судна.

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