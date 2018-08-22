Наследный принц Саудовской Аравии дал торжественный ужин в честь Кадырова

Эр-Рияд, , 14:40 — REGNUM Наследный принц Королевства Саудовская Аравия Мухаммед Ибн Салман Аль Сауд дал торжественный ужин в честь главы Чечни Рамзана Кадырова. Во дворце принца в долине Мина делегации из Чечни был оказан прием по случаю праздника Курбан-байрам. Об этом глава Чечни 22 августа сообщил на своей странице в соцсети.

В ходе беседы Рамзан Кадыров передал королю Саудовской Аравии Салману Ибн Абдул-Азизу Аль Сауду поздравления от президента России Владимира Путина. А также, по словам чеченского лидера, он «передал личное устное послание президента России королю КСА».

Чеченскую сторону на встрече представляли, кроме Рамзана Кадырова, советник президента РФ Абубакар Эдельгериев, муфтий Чечни Салах-Хаджи Межиев, депутат Госдумы Адам Делимханов, член Совета Федерации Зияд Сабсаби, спикер парламента Чечни Магомед Даудов, председатель правительства ЧР Муслим Хучиев и советник главы Чечни Адам Шахидов.

Как отметил Кадыров, во время встречи были обсуждены вопросы укрепления экономических, культурных, гуманитарных, научных связей между Саудовской Аравией и Чечней. Были определены также наиболее приоритетные направления вложения инвестиций в северокавказскую республику. Интерес участников встречи вызвал проект подготовки специалистов по борьбе с терроризмом в Российском Университете спецназа, который находится в Чечне.

Как отметил Кадыров, для более оперативного решения вопросов между наследным принцем и руководителем Чечни было решено создать канал прямой связи.

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Рамзан Кадыров находится в эти дни в Саудовской Аравии, куда он прибыл для совершения хаджа по случаю Курбан-байрама.