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С экс-главы ФСИН решением суда взыскали 2,2 млрд рублей

Политика

Исковые требования исправительного ведомства были удовлетворены полностью

С экс-главы ФСИН решением суда взыскали 2,2 млрд рублей
AJEL
Правосудие

Москва, 22 августа 2018, 14:35 — REGNUM  Суд удовлетворил иск Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о взыскании 2,2 млрд рублей у осуждённого на восемь лет бывшего главы ведомства Александра Реймера и других фигурантов дела о мошенничестве с электронными браслетами. Об этом сообщили 22 августа в Замоскворецком суде Москвы.

Таким образом, исковые требования исправительного ведомства были удовлетворены полностью. Ранее в Мосгорсуде сообщали, что экс-главе ведомства Александру Реймеру, его заместителю Николаю Криволапову и директору ФГУП «Центр инженерно-технического обеспечения и связи» Виктору Определёнову ФСИН предъявила иск на 2,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года Реймера приговорили к восьми годам колонии и штрафу в 800 тыс. рублей, Криволапову суд назначил пять лет лишения свободы и штраф в 700 тыс. рублей.

Читайте также: СМИ: ФСИН предъявил экс-главе ведомства и его сообщникам иск на 2,2 млрд

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