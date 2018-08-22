Лидер камбоджийской оппозиции останется за решеткой

Пномпень, , 14:43 — REGNUM Верховный суд Камбоджи отклонил просьбу лидера оппозиции Кем Сокха об освобождении под залог, сообщает 22 августа Associated Press.

Оппозиционный политик был арестован в 2017 году по подозрению в государственной измене, с тех пор он находится за решеткой без предъявления ему обвинения.

Надежда на освобождение политика появилась после того, как правительство страны помиловало шестерых правозащитников, обвиняемых в государственной измене.

Напомним, в 2017 году оппозиционная партия, которую возглавлял Кем Сокха была распущена судебными органами, что помогло правящей Народной партии, возглавляемой премьер-министром страны Хун Сеном, одержать убедительную победу на парламентских выборах.

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