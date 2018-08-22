Среда, 22 Августа 2018 года
16:27:42 МСК

Лидер камбоджийской оппозиции останется за решеткой

Политика

Верховный суд отклонил просьбу об освобождении под залог

Пномпень, 22 августа 2018, 14:43 — REGNUM  Верховный суд Камбоджи отклонил просьбу лидера оппозиции Кем Сокха об освобождении под залог, сообщает 22 августа Associated Press.

Оппозиционный политик был арестован в 2017 году по подозрению в государственной измене, с тех пор он находится за решеткой без предъявления ему обвинения.

Надежда на освобождение политика появилась после того, как правительство страны помиловало шестерых правозащитников, обвиняемых в государственной измене.

Напомним, в 2017 году оппозиционная партия, которую возглавлял Кем Сокха была распущена судебными органами, что помогло правящей Народной партии, возглавляемой премьер-министром страны Хун Сеном, одержать убедительную победу на парламентских выборах.

Читайте ранее в этом сюжете: Лидер камбоджийской оппозиции обвинен в государственной измене

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Парламентские выборы в Камбодже-2018
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить