В Верховной Раде боятся пиратов в Чёрном море

Киев, , 14:31 — REGNUM «Задержание украинских кораблей в Керченском проливе — это провокация России, которая направлена на повышение градуса напряженности в отношениях двух стран». Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат от фракции «Народный фронт», член коллегии МВД Антон Геращенко.

«По международному праву у каждого государства есть своя экономическая зона — 21 км территориальных вод. Туда нельзя заходить без предупреждения, без согласия. Российские корабли заходили в украинские территориальные воды, нарушая законодательство Украины. Украинские пограничники совершенно законно несколько таких кораблей задерживали и сопровождали в порты», — рассказал Геращенко.

По его словам, следующим шагом России «может стать конфискация украинских кораблей».

«Россияне не конфискуют корабли, которые плывут в Украину. Они просто их задерживают, чтобы узнать какой там груз и т. д. Создается провокационная, нервозная ситуация. Но пока они эти корабли не конфискуют. Если они начнут конфисковывать корабли, которые движутся в Украину законно, не нарушая территориальных вод РФ, то они будут пиратами», — пояснил Геращенко.

В свою очередь, пресс-секретарь госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что по состоянию на 21 августа Россия задержала более 150 иностранных судов, которые направлялись в украинские порты в Азовском море.

«Более 150 иностранных судов, которые следовали в украинские порты. Российские пограничники продолжают осматривать те суда, которые идут в украинские порты в Азовском море», — сказал Слободян.

Он уточнил, что российские силовики задерживает иностранные суда перед Керченским проливом. При этом Россия затягивает выдачу разрешений для прохождения через пролив, иногда кораблям приходиться ожидать по несколько суток. При этом суда, которые направляются в порты РФ в Азовском море, проходят Керченский пролив почти без задержек.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия имеет право осматривать суда в рамках договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Договор 2003 года предусматривает, что Азовское море, которое является внутренними водами Украины и РФ, разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между сторонами.

Согласно документу, торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом РФ или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства. Соглашение о разграничении моря линией госграницы так и не было подписано.