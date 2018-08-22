Перу готовит иск против Венесуэлы в Международный уголовный суд

Лима, , 14:02 — REGNUM Власти Перу намерены обратиться в Международный уголовный суд (МУС) с иском против Венесуэлы и её президента Николаса Мадуро. Лима и другие латиноамериканские столицы подозревают венесуэльского лидера в преступлениях против человечности, сообщил журналистам глава перуанского МИД Нестор Пополисио.

Инициатива обращения в МУС принадлежит Перу, однако запрос поддержали власти Аргентины, Колумбии, Чили и Парагвая. В основе иска — доклады международных экспертов о систематических нарушениях прав человека в Венесуэле.

Обращение в суд состоится, предположительно, в течение двух недель. За ним последует собственное расследование МУС, которое подтвердит или опровергнет факты преступлений против человечности и нарушений прав человека. В первом случае против Мадуро и его правительства инициируют судебный процесс.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году политические протесты в Венесуэле продолжались несколько месяцев, в столкновениях погибли более ста человек, тысячи пострадали или были арестованы. Манифестации начались после расширения полномочий президента и ограничения функций парламента. В мае 2018 года Мадуро переизбрали на президентский пост. США и некоторые латиноамериканские страны не признали итоги выборов.

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