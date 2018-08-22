Россия и Казахстан подписали протокол по проекту «Байтерек» на Байконуре

Москва, , 13:58 — REGNUM Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов подписали протокол о внесении изменений в соглашение о создании космического ракетного комплекса «Байтерек» на космодроме «Байконур». Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Согласно документу, проект «Байтерек» будет реализовываться на основе российской ракеты-носителя «Союз-5» и наземной космической инфраструктуры ракетного комплекса «Союз-М».

Напомним, 17 июля 2018 года «Роскосмос» и ракетно-космическая корпорация «Энергия» подписали контракт на летные испытания ракеты-носителя «Союз-5» на космодроме «Байконур».

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