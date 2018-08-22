Президент Таджикистана: визит в Узбекистан будет вписан в историю

Душанбе, , 13:41 — REGNUM Визит президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Узбекистан будет вписан «золотыми буквами» в историю отношений двух стран, заявил глава государства на заседании правительства. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе президента.

В ходе заседания правительства отмечалось, что страны предпринимают шаги для сближения и укрепления родственных связей двух братских народов. Глава государства поблагодарил предпринимателей, которые представили в Узбекистане лучшие товары и достижения промышленности Таджикистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 августа президент Таджикистана посетил с государственным визитом Узбекистан. В рамках визита стороны подписали 26 документов о сотрудничестве в различных сферах. В этот же день состоялся бизнес-форум с участием деловых кругов двух стран.

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