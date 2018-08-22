Как Джон Болтон собирается использовать войну в Сирии против РФ?

Москва, , 15:08 — REGNUM Американские стратеги, описывая военную операцию российских войск в Сирии, рисуют картину а-ля ввод советских войск в Афганистан, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он 22 августа заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о том, что США могли бы использовать тот факт, что «Россия увязла в Сирии», в качестве рычага давления на Москву.

«В США надеются, что РФ будет всё более и более увязать в сирийском конфликте, тратить на него всё больше военных и экономических ресурсов, что приведёт к тому, что РФ станет удобной мишенью не только в Сирии, но и на других фронтах, — сказал Шаповалов. — По мысли Болтона, США могут воспользоваться этим, чтобы усилить свои позиции, например на Украине или на Кавказе. Или дестабилизировать ситуацию внутри самой России. Или разжечь межэтнические конфликты».

Шаповалов обратил внимание на то, что уже была попытка представить помощь России сирийскому правительству как борьбу против суннитов с целью вызвать протест суннитского населения, так как большинство мусульман в РФ — это именно сунниты.

«Есть очень большой перечень возможных направлений, по которым Запад может наносить удар, в случае если РФ действительно становится уязвимой, — продолжил Шаповалов. — Конечно, нужно вспомнить самый важный эффект, который имел ввод советских войск в Афганистан. В самом СССР возникло достаточно серьёзное протестное движение. Имело место неверие общества, непонимание целей войны, большая пропасть между обществом и властью. Афганистан стал одной из причин распада СССР. Отсюда пошёл системный политический кризис. Поэтому я думаю, что американские стратеги рассчитывают на то, что Сирия может стать такой же точкой конфликта».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Вашингтон, по словам Болтона, готов обсуждать с Москвой аспекты урегулирования в Сирии, но при условии вывода из этой страны иранских сил.

«Мы посмотрим, о чём мы и другие сможем договориться в плане урегулирования конфликта в Сирии. Однако одним предварительным условием является вывод всех иранских сил обратно в Иран», — уточнил Болтон.

По мнению Болтона, Россия «застряла» в Сирии и рассчитывает на то, чтобы другие страны в Европе взяли на себя обязательства профинансировать послевоенное восстановление Сирии. Советник президента уверен, что этим надо воспользоваться в качестве рычага давления на переговорах с Москвой.

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