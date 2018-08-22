Адвокат арестованного в Турции пастора намерен пойти в Верховный суд

Вашингтон, , 13:33 — REGNUM Адвокат американского священника, арестованного в Турции, намерен обратиться в Верховный суд страны, дабы оспорить подобное решение, сообщает 22 августа Reuters.

Пастор, проживший в Турции около двух лет, был арестован по обвинению в участии в террористической деятельности, свою вину священник отрицает. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Напомним, арест американского священника в Турции стал причиной охлаждения в отношениях между двумя государствами. В ответ на это Вашингтон ввел ряд санкций, что создало в турецкой экономике кризисную ситуацию.

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