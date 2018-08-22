КНДР больше не «враг»: Южная Корея собирается отменить этот термин

Сеул, , 13:27 — REGNUM Южная Корея рассматривает возможность пересмотра некоторых формулировок в оборонной Белой книге страны, где северокорейские военные (Северная Корея) считаются главными врагами государства, сообщает Sindonews.

Этот шаг согласуется с апрельским межкорейским соглашением на высшем уровне о прекращении всех враждебных действий друг против друга, пытаясь уменьшить напряженность между странами и практически ликвидировать опасность войны.

«Было бы противоречиво проводить консультации с Северной Кореей о мерах по прекращению враждебных действий, оставляя описание северокорейских военных в качестве основных противников в официальном документе нашей страны», — заявил анонимный источник из южнокорейского правительства.

«Мы попытаемся найти способ использовать фразы или слова, которые бы адекватно отражали северокорейскую угрозу, а не использовать выражение «враг», — добавил анонимный источник.

В Белой книге 2016 года говорится: «Оружие массового уничтожения Северной Кореи, такое как ядерное и ракетное оружие, кибератаки и угроза терроризма представляют серьезную угрозу нашей безопасности … Пока эта угроза продолжается, северокорейский режим и его вооруженные силы являются нашими врагами».

Некоторые наблюдатели полагают, что Сеул рассматривает возможность отмены термина «враждебность», поскольку угроза Северной Кореи, похоже, уменьшилась.

Напомним, северокорейские военные впервые были названы «главными врагами» в документе оборонной политики в 1995 году после того, как чиновник из Пхеньяна угрожал превратить Сеул в «море огня». В версии 2004 года эта фраза была заменена «прямой военной угрозой» на фоне мирной атмосферы. Термин «враг» был возрожден в 2010 году, когда Северная Корея разбомбила южнокорейский корабль, в результате чего погибли 46 моряков.

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