Свазиленд останется верен дружбе с Тайванем

Мбабане, , 13:00 — REGNUM Последнее государство в Африке, признающее Тайвань в качестве страны, не будет пересматривать свои дипломатические контакты с Тайбэем, сообщает 22 августа Reuters.

Данное заявление было сделано представителями Свазиленда в ответ на ожидания китайских дипломатов переориентации на Пекин.

Напомним, в мире существуют лишь 17 стран, признающих Тайвань в качестве государства китайского народа, остальные поддерживают отношения с Китаем. Недавно Сальвадор присоединился к большинству членов международного сообщества.

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