В открытии «Армии – 2018» приняли участие министры обороны десятка стран

Кубинка, Московская область, , 12:42 — REGNUM В Подмосковье, где с 21 августа начал работу международный военно-технический форум «Армия-2018», собрались более сотни иностранных делегаций. Участие в открытии форума приняли министры обороны почти 20 стран.

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Как уточнил врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ Роман Кордюков, это главы оборонных ведомств Бенина, Египта, ОАЭ, Замбии, Филиппин, Центрально-Африканской Республики, а также Армении, Белоруссии и Южной Осетии, пишет ТАСС. Кроме того, на «Армию-2018» приехали начальники генеральных штабов Абхазии, Киргизии, Руанды и Свазиленда. Еще 17 стран представляли заместители министров обороны.

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Как отметил Кордюков, в 2018 году количество иностранных компаний, которые принимают участие в форуме, возросло с 78 до 84.

Как сообщало ИА REGNUM, IV Международный военно-технический форум «Армия-2018» открылся 21 августа в Московской области. Он будет проходить до 26 августа на нескольких площадках: в центре «Патриот», на аэродроме «Кубинка» и полигоне «Алабино».

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