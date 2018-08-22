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Южная Корея проинспектирует попавшее под новые санкции США российское судно

Политика

Судно находится в порту южнокорейского города Пусан

Южная Корея проинспектирует попавшее под новые санкции США российское судно
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Сеул, 22 августа 2018, 12:42 — REGNUM  Южная Корея намерена проинспектировать российское судно «Севастополь», которое попало под новые антироссийские санкции США, сообщает 22 августа Yonhap.

По данным издания, сейчас судно находится в порту южнокорейского города Пусан, куда оно прибыло на ремонт. Инспекторы намерены осмотреть судно, бортовой журнал и документацию, чтобы проверить, действительно «Севастополь» участвовал в деятельности, запрещенной резолюцией Совета Безопасности ООН.

Напомним, ранее 22 августа Соединенные Штаты ввели очередные санкции против России, в этот раз под ограничения попали ряд физических лиц, компаний и шесть морских судов, в том числе «Севастополь», в связи с их деятельностью в киберпространстве и за связи с КНДР.

Читайте подробнее: США расширили санкции против России из-за КНДР и киберугроз

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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