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В штате Джамму и Кашмир в Курбан-байрам начались волнения

Политика

По всему индийскому штату Джамму и Кашмир в день мусульманского праздника Ид аль-Адха происходят различные волнения и столкновения с полицией

Сринагар, Индия, 22 августа 2018, 12:46 — REGNUM  Мусульмане индийского штата Джамму и Кашмир отметили праздник Ид аль-Адха (Курбан-байрам или праздник жертвоприношения). Несмотря на усиленные меры безопасности и мобилизацию всех сил безопасности штата, в ходе празднования произошел ряд инцидентов с применением насилия. Так, террористы убили полицейского в Кулгаме, а также расстреляли здание 30-го батальона Центральных резервных полицейских сил.

В столице штата Сринагаре в ходе демонстраций на улицах города появились флаги Пакистана, а также флаги террористических организаций, таких как «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Помимо террористических атак, силам безопасности штата пришлось столкнуться с волной нападений на них группами граждан, которые забрасывали их камнями и наносили ущерб государственной собственности. В ходе таких столкновений пострадали четыре сотрудника сил безопасности.

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