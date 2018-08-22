В штате Джамму и Кашмир в Курбан-байрам начались волнения

Сринагар, Индия, , 12:46 — REGNUM Мусульмане индийского штата Джамму и Кашмир отметили праздник Ид аль-Адха (Курбан-байрам или праздник жертвоприношения). Несмотря на усиленные меры безопасности и мобилизацию всех сил безопасности штата, в ходе празднования произошел ряд инцидентов с применением насилия. Так, террористы убили полицейского в Кулгаме, а также расстреляли здание 30-го батальона Центральных резервных полицейских сил.

В столице штата Сринагаре в ходе демонстраций на улицах города появились флаги Пакистана, а также флаги террористических организаций, таких как «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Помимо террористических атак, силам безопасности штата пришлось столкнуться с волной нападений на них группами граждан, которые забрасывали их камнями и наносили ущерб государственной собственности. В ходе таких столкновений пострадали четыре сотрудника сил безопасности.