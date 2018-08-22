В Екатеринбурге вновь выпустили запрещённую избиркомом газету с агитацией

Екатеринбург, , 12:46 — REGNUM В Екатеринбурге представители КПРФ намерены вновь обратиться с жалобой в городскую избирательную комиссию из-за газеты, в которой ведётся агитация за членов одной из партий, идущих на выборы в гордуму. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил первый секретарь свердловского обкома КПРФ и депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Ивачёв.

«Только вчера городская избирательная комиссия по нашей жалобе признала незаконной газету «Единой России», как сегодня вышла новая, уже третья!» — сообщил Александр Ивачёв.

Он также разместил на своей странице фотографии третьего выпуска газеты «Время для главного», которую издаёт редакция «Уральского задела».

«Сегодня КПРФ подаст новую жалобу в горизбирком. Вообще после такого надо снимать «Единую Россию» с выборов», — считает депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее избирательная комиссия Екатеринбурга признала предвыборную агитацию в печатном издании редакции «Уральский задел» незаконной. Данное средство массовой информации нарушило целый ряд требований к опубликованию агитационных материалов.

«В связи с этим в отношении средства массовой информации составлены протоколы об административных правонарушениях. Избирательная комиссия также обратилась в городское Управление МВД России о пресечении противоправной агитационной деятельности. Просьба принять меры и привлечь к ответственности редакцию газеты «Уральский задел» направлена в Управление Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу», — уточнили в пресс-службе избиркома Екатеринбурга.

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Напомним, что в Екатеринбурге продолжается кампания по выборам депутатов городской думы VII созыва. В них участвуют по единому округу представители семи партий и 110 кандидатов по одномандатным округам. Выборы пройдут 9 сентября.

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