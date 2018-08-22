Первый визит премьер-министра Пакистана будет в Саудовскую Аравию

Исламабад, , 12:36 — REGNUM Саудовская Аравия станет первой страной, куда с официальным визитом отправится новый премьер-министр Пакистана Имран Хан, сообщает 22 августа Al Arabia.

Визит запланирован на первую неделю сентября. Во время посещения королевства премьер-министр Пакистана вместе со своей супругой осмотрят мечеть в Медине.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман провел телефонные переговоры с Имраном Ханом, поздравив его с победой на выборах. Наследник престола выразил уверенность, что под руководством партии Хана Пакистан будет уверенно двигаться вперед.

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