Испанская вилла одного из фигурантов «дела реставраторов» арестована

Москва, , 12:29 — REGNUM Решением суда был наложен арест на виллу в Испании, принадлежащую экс-директору департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры РФ Борису Мазо и его жене. Об этом сообщили 22 августа в Басманном суде Москвы.

Отмечается, что таким образом суд удовлетворил ходатайство следственных органов, требовавших наложить бессрочный арест на две трети доли недвижимости в испанской Эстепоне, принадлежащей семье заочно арестованного Бориса Мазо.

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Напомним, 20 июня СМИ сообщили, что бывший глава департамента управления имуществом Минкультуры РФ Борис Мазо, которого в России обвинили в краже 450 млн рублей во время строительства объектов Эрмитажа, мог укрыться от преследования российских властей в Испании.

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