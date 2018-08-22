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Лукашенко направился в Россию на переговоры с Путиным

Политика

Встреча пройдет в Сочи

Лукашенко направился в Россию на переговоры с Путиным
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин и Александр Лукашенко

Минск, 22 августа 2018, 12:27 — REGNUM  Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с визитом в Сочи, где состоятся переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает 22 августа пресс-служба главы соседнего государства.

Отмечается, что лидеры двух стран обсудят широкий спектр вопросов о развитии российско-белорусского сотрудничества, а также взаимодействие в интеграционных объединениях и мировую повестку дня.

Напомним, в конце июля в ходе состоявшегося телефонного разговора главы государств коснулись темы двустороннего сотрудничества, а также некоторых аспектов работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Также президент России пригласил белорусского коллегу посетить Россию для обсуждения всего спектра двусторонних отношений.

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Союзное государство России и Белоруссии
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