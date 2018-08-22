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В Польше начали изучать документы компаний по делу «Северного потока — 2»

Политика

На сегодняшний день проверяются документы, поступившие от «Газпрома» и ещё пяти организаций, «ответственных за финансирование газопровода

Варшава, 22 августа 2018, 12:15 — REGNUM  Антимонопольное ведомство Польши UOKiK в настоящее время продолжает разбирательство по делу о строительстве российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет издание Business Insider.

Отмечается, что в настоящее время эксперты UOKiK анализируют документы, поступившие от российской корпорации «Газпром» и ещё пяти организаций, «ответственных за финансирование газопровода «Северный поток — 2».

«На данный момент мы анализируем материалы, отправленные компаниями в ответ на начатое в мае производство», — цитирует издание слова представителя UOKiK.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа «Газпром» обратился в антимонопольное ведомство Польши с ходатайством о прекращении процедуры антимонопольного расследования в отношении проекта «Северный поток-2».

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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