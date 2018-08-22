Заммэра Ярославля по соцполитике может стать Елена Новик

Ярославль, , 12:04 — REGNUM Елена Новик может занять пост заместителя мэра Ярославля по социальной политике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к мэрии города. Кандидатура Новик сейчас проходит согласования.

Елена Новик работала заместителем мэра по вопросам управления мэрией в 2013—2016 годах. После прихода Владимира Слепцова, в ноябре 2016 года она была назначена главой Кировской и Ленинской администрации, откуда перешла на работу в избирательную комиссию Ярославской области. В настоящее время Новик работает заместителем председателя комиссии.

Место заммэра Ярославля по социальной политике остается вакантным после увольнения в мае 2018 года Ивана Лилеева, который в настоящее время работает помощником министра спорта России. В июле мэрия города объявила конкурс на включение в кадровый резерв на должности заместителей мэра по социальной политике и по градостроительству. Подача документов завершается в конце августа. Однако мэр Ярославля может назначить заместителя и не из кадрового резерва.

В мэрии города возвращение Елены Новик не подтверждают. Сама она в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM также отрицала возможность смены работы. Между тем источники, близкие к избирательной комиссии, говорят о том, что возможность перехода заместителя руководителя избиркома в мэрию обсуждается. По сведениям источников ИА REGNUM, Елена Новик согласилась на предложение вернуться в мэрию, и официальное решение будет принято в ближайшее время.

Новик является опытным управленцем, в структурах мэрии она работала с 2002 года.

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