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Болтон: Мы не хотим менять режим в Иране, лишь его поведение

Политика

Советник президента США заявил, что санкции уже меняют поведение Ирана

Тегеран, 22 августа 2018, 12:04 — REGNUM  Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты не стремятся свергнуть режим в Иране, сообщает 22 августа Al Arabia.

«Мы хотим изменить поведение Ирана, но не его режим», — подчеркнул Болтон, отметив, что санкции, введенные против исламской республики, уже оказывают существенное на нее влияние.

Напомним, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном, по которой с Тегерана частично снимались санкции в обмен на прекращение ядерных испытаний.

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