Миграционный кризис в ЕС: Франция приняла свою долю беженцев

Париж, , 11:59 — REGNUM Министр Франции по делам Европы Натали Луазо заявила, что Франция «взяла свою долю» лиц, ищущих убежище, сообщает Europe1.

«Лето — это то время, когда большая часть мигрантов пытается добраться до Европы по морю. Мы смогли найти решение касательно судна Aquarius и ряд европейский стран выразили свою солидарность. Франция свои обязательства выполнила», — заявила Натали Луазо.

«Мы ищем долгосрочное решение этому кризису. К сожалению, Италия бросает вызов всей европейской организации», — добавила министр.

Натали Луазо напомнила, что международное морское право требует «привести людей в ближайшую безопасную гавань» в случае спасение, поэтому самыми близкими портами становятся Испания, Италия или Мальта. Но это не означает, что эти страны должны принимать всех мигрантов.

Министр также призвала страны Европейского союза взять на себя ответственность. Решения, принятые в июне в Европейском совете, работают, но необходимо, чтобы каждая страна выполнила свои обязательства.

Напомним, несколько европейских государств — Испания, Португалия, Германия, Франция и Люксембург — согласились принять мигрантов с судна Aquarius. Мальта, в свою очередь, разрешила судну войти в порт.

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