Рогозин поручил срочно достраивать «Восточный» под «Ангару»

Кубинка, Московская область, , 11:55 — REGNUM Строительство инфраструктуры для запусков ракеты-носителя «Ангара» на космодроме «Восточный» должно начаться как можно скорее. Об этом 22 августа заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на форуме «Армия-2018» в Подмосковье.

Нужно скорее начинать стройку, сказал Рогозин главе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрею Охлопкову во время обхода экспозиции Роскосмоса. Охлопков отметил, что в августе в Амурскую область поставят первое оборудование, в том числе основные секции стартового стола.

Как сообщало ИА REGNUM, о начале сооружения стартового стола для «Ангары» на космодроме «Восточный» стало известно 21 августа — соответствующие материалы были представлены на форуме «Армия-2018» Центром Хруничева. Ранее в Роскосмосе сообщали, что контракт на строительство второй очереди космодрома будет заключен в конце августа 2018 года, а строительство запустят в начале сентября.

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