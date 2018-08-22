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Рогозин поручил срочно достраивать «Восточный» под «Ангару»

Политика

Нужно скорее начинать стройку, сказал глава Роскосмоса

Рогозин поручил срочно достраивать «Восточный» под «Ангару»
Владислав Ларкин
Пуск ракеты с космодрома «Восточный»

Кубинка, Московская область, 22 августа 2018, 11:55 — REGNUM  Строительство инфраструктуры для запусков ракеты-носителя «Ангара» на космодроме «Восточный» должно начаться как можно скорее. Об этом 22 августа заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на форуме «Армия-2018» в Подмосковье.

Нужно скорее начинать стройку, сказал Рогозин главе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрею Охлопкову во время обхода экспозиции Роскосмоса. Охлопков отметил, что в августе в Амурскую область поставят первое оборудование, в том числе основные секции стартового стола.

Как сообщало ИА REGNUM, о начале сооружения стартового стола для «Ангары» на космодроме «Восточный» стало известно 21 августа — соответствующие материалы были представлены на форуме «Армия-2018» Центром Хруничева. Ранее в Роскосмосе сообщали, что контракт на строительство второй очереди космодрома будет заключен в конце августа 2018 года, а строительство запустят в начале сентября.

Читайте ранее в этом сюжете: На космодроме «Восточный» началось строительство второй очереди

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Строительство космодрома «Восточный» в Приамурье
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