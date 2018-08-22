В Госдуме сомневаются в серьезном обсуждении ООН «советской оккупации»

Москва, , 11:47 — REGNUM Требованием компенсации за «советскую оккупацию» Латвия и Эстония пытаются в очередной раз напомнить о себе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 августа, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Требования балтийских стран о компенсации за так называемую «советскую оккупацию», к сожалению, мы слышим не в первый раз. Это еще один штрих в нескончаемой русофобской кампании. Таким образом, Латвия и Эстония пытаются в очередной раз напомнить о себе», — сказал Слуцкий.

По мнению парламентария, эти требования абсолютно бесперспективны и бессмысленны с точки зрения получения результата.

«Не думаю, что этот вопрос серьезно будет обсуждаться на уровне ООН. Международной общественности, напротив, давно стоит обратить внимание на систематические нарушения прав человека и дискриминацию русскоговорящих граждан в Прибалтике, а также непрекращающиеся попытки героизации фашизма. Прославляющие нацистов марши пришли в Европу именно с улиц Риги и Таллина», — указал Слуцкий.

Эстония и Латвия намерены добиваться от России взыскания ущерба за «советскую оккупацию». С таким заявлением выступили министры юстиции Урмас Рейнсалу и Дзинтарс Разначс по итогам совместного заседания, посвященное столетию обоих государств.