Латвия требует платы за «советскую оккупацию» под выборы — евродепутат

Рига, , 11:45 — REGNUM Заявления латвийских властей о намерении истребовать с России компенсации за период «советской оккупации» имеет исключительно внутриполитическую подоплёку, считает депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов. Об этом сообщает 22 августа RT.

По мнению парламентария, высказывания некоторых политиков прибалтийских государств относительно «компенсаций, репараций и контрибуций» связаны с тем, что 6 октября в Латвии состоятся парламентские выборы и власти страны пытаются консолидировать националистически настроенных граждан, «чтобы обеспечить себе большинство».

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа было опубликовано совместное заявление эстонского и латвийского министров юстиции Урмаса Рейнсалу и Дзинтарса Расначса относительно имеющегося желания властей прибалтийских государств компенсировать за счет России ущерб, якобы нанесенный странам в советский период.

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