Правительство Ярославской области ответило на крик души главы поселения

Ярославль, , 11:39 — REGNUM Правительство Ярославской области ответило на жалобу главы Октябрьского сельского поселения Рыбинского района Ярославской области Николая Ситникова, который обратил внимание на отсутствие денег на оплату объектов губернаторской программы «Решаем вместе». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В открытом письме Ситников написал, что ему нечем оплатить уже выполненные работы: субсидии из областного бюджета ожидаются только осенью — зимой, а в местном бюджете денег нет. Ситников дал распоряжение заморозить работы по второму объекту программы в возглавляемом им поселении, поскольку может быть оштрафован за несвоевременную оплату работ. В правительстве области полагают, что глава виноват сам.

В соответствии с соглашением с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ финансирование по программе начинается в сентябре 2018 года. Кроме того, для получения денежных средств по субсидии, чтобы оплатить работы, администрации муниципальных образований должны сдать пакет необходимых документов. Документы, представленные в департамент ЖКХЭиРТ главой Октябрьского сельского поселения Ситниковым Н. Г., приложенные к заявке, не соответствовали предъявляемым требованиям. Главе были даны разъяснения. После исправления неточностей документы будут приняты», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Судя по ответу, все риски неоплаты сделанных работ по губернаторской программе власти региона возлагают на органы местного самоуправления. Отметим, что ситуация эта не уникальна — в Ярославской области многие подрядчики по муниципальным контрактам деньги за выполненные работы получают только в случае обращения в суд.

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